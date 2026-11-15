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Kultura15. 11. 20263 minuty

VÝSTAVA TÝDNE: Křehčí než sklo – Mark Ther proměnil Galerii Kuzebauch v pokoj, kde dětství skončilo tragédií

Jan H. Vitvar
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Galerie Kuzebauch funguje na pražském Břevnově už třináct let, pojmenovaná je po místním patriotovi a dědečkovi majitelky síně Lucie Havlové. Galerie spoluvlastněná Tomášem Hendrychem se zaměřuje na současné autorské sklo, sem tam ale udělá výjimku, a tou je i aktuální výstava Marka Thera Puck.

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