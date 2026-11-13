Obrazy škrcení, incestu nebo sexu s nezletilými zakázány
V Británii začíná platit nový zákon regulující pornografii
První listopadový pátek začala ve Velké Británii platit nová legislativa týkající se pornografie. Nově je zde trestné zveřejňovat či vlastnit explicitní obsah, který zobrazuje škrcení, sex mezi příbuznými nebo scénáře, při nichž jedna z postav vystupuje jako osoba mladší šestnácti let. Rozběhlo se tak další kolo debaty, která trvá už dlouho, ale zintenzivnila se poté, co se porno vlivem internetu a dalších technologií stalo dostupným komukoli a kdykoli.
To musíte vidět
Pro Gabby Bertin mělo její angažmá jeden hmatatelný dopad – její kolegové a kolegyně se jí začali vyhýbat. A to z obavy, jaké děsivé obrázky jim ukáže či jaké hororové scénáře jim bude popisovat. Politička Konzervativní strany, kterou reprezentuje v horní komoře britského parlamentu, byla v prosinci 2023 jmenována tehdejším toryovským premiérem Rishim Sunakem do čela sedmnáctičlenného tělesa, jež mělo prozkoumat a zhodnotit aktuální podobu on-line pornografie a odpovědět na otázku, zda je stávající právní rámec dostatečný.
Bertin podle svých slov velmi rychle zjistila, že jen málokdo v politice chce být konfrontován s realitou pornosvěta či tématu věnovat bližší pozornost. Často jde o drastický materiál, v němž je přítomno brutální násilí či ponižování a vystupují v něm velmi mladí lidé, či dokonce děti. „Dokud to neuvidíte na vlastní oči, neuvěříte, jaká hrůza to je,“ vysvětlila Bertin loni v létě svůj postoj britskému deníku The Guardian. Zdrženlivost ale měla i další důvody: někomu bylo při pohledu na explicitní materiály trapně, případně se obával, že bude obviněn z přílišné prudernosti a snahy omezit svobodu projevu, když jen připustí nějakou možnost státního dohledu nad světem pornografie. Což je paradoxní, protože jde zároveň o svět, v němž jsou Britové a Britky jako doma: jen ve třech zemích světa je návštěvnost nejpopulárnějšího pornografického webu PornHub vyšší než ve Velké Británii.
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