Česko poskytne Ukrajině pět lokomotiv a chce prosadit evropský rozměr jejich odkupu
Ručit za unijní půjčku a dodávat Kyjevu zbraně ale dál odmítá
Vláda dlouhodobě ignoruje volání Ukrajiny po pomoci. Česko neposkytuje Ukrajině žádnou vojenskou pomoc a nechce ani ručit za evropské půjčky na nákup zbraní pro Kyjev. Teď dal alespoň kabinet zelenou Karlu Havlíčkovi, aby na své návštěvě země oznámil, že kabinet nakonec umožní darovat napadené zemi několik lokomotiv. To je zároveň maximum, které je Babišova vláda ochotna udělat.
Zdroje Respektu uvádějí, že jde konkrétně o pět lokomotiv řady 151, jež budou předány v rámci humanitární pomoci. Informovaly o tom už i Hospodářské noviny. Řada vyrobená pro federální rychlíky byla dlouho vlajkovou lodí ČD, loni ale byla vyřazena, protože nesplňovala nové bezpečnostní parametry (a nakonec sešlo z plánu je modernizovat).
Společně se třemi slovenskými stroji by tyto lokomotivy měly zahajovat provoz na 22 kilometrů dlouhé trati s evropským rozchodem z Čopu do Užhorodu. Ta by měla odlehčit hraničnímu přechodu, odstranit nutnost zdlouhavého přestupování a překládky zboží na hranicích. Dopravní integrace s Evropskou unií by pak měla pokračovat prodloužením trati až do Lvova.
Dar kabinet projednal těsně před Havlíčkovou cestou na Ukrajinu na pondělním zasedání (a také na koaliční radě). Havlíček Respektu řekl, jak vláda obešla problém, který dříve zmiňoval ministr dopravy Ivan Bednárik. A sice že České dráhy nemohou „v režimu péče řádného hospodáře“ lokomotivy poskytnout zcela zadarmo.
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