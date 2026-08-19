Petr Bittner: Vážený pane Pohlreichu
Dopis jednoho rozčarovaného fanouška
Vážený pane Pohlreichu,
píšu vám jako fanoušek. A myslím to bez ironie. Jste moje nejoblíbenější televizní postava. Ve víc než stovce odvysílaných dílů mého milovaného Ano, šéfe! jste nemapoval jen stav českého gastra, ale mnohem víc: ukazoval jste charakter českého podnikatele.
Občas člověka pracovitého, poctivého a odhodlaného. Ale většinou člověka, který dokáže roky okrádat personál, v podstatě plíživě trávit návštěvníky, mít pneumatiku v kuchyni a současně kňučet, že za všechno můžou hosté, konkurence nebo špatná poloha. Vymlouvat se, a přitom dělat ramena a lhát do kapsy sobě i všem kolem.
Vždycky jste před takové vykuky stavěl jednoduchý princip: Nevymlouvej se, dělej svoji práci pořádně, respektuj pravidla, a když něco poděláš, přiznej to. Proto mě trochu zabolelo, když jste prozradil, že jste volil Motoristy. Jakože co prosím?
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