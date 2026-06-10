Veronika Vlachová: Jsme svědky aktivních snah o snížení důvěry ve zpravodajství a obecně v média
S programovou ředitelkou NFNZ o regionální žurnalistice, výchově dětí k odolnosti i hře na tibetské mísy
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla Veronika Vlachová z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu:
Celý život se věnujete oblasti, která se teď dynamicky mění a je dost ohrožená. Spíte dobře?
Snažím se. Není to jednoduché, protože situace, zvlášť v poslední době, se mění velmi rychle a je to mentálně vyčerpávající. Jsou dny, kdy se snažím, aby to pro mě bylo příjemné, abych si oddychla. Pak je ale samozřejmě období, kdy je člověk neustále ve střehu a přemýšlí, co by měl udělat, jak reagovat na to, co se vlastně děje, jaké to může mít další následky a jaké kroky by měly následovat.
Co je pro vás vnitřně nejdůležitější z toho, co se kolem médií ve světě i v České republice děje?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu