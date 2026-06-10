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Společnost6. 10. 202614 minut

Veronika Vlachová: Jsme svědky aktivních snah o snížení důvěry ve zpravodajství a obecně v média

S programovou ředitelkou NFNZ o regionální žurnalistice, výchově dětí k odolnosti i hře na tibetské mísy

Barbora Kroužková
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Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla Veronika Vlachová z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu:

Celý život se věnujete oblasti, která se teď dynamicky mění a je dost ohrožená. Spíte dobře?

Snažím se. Není to jednoduché, protože situace, zvlášť v poslední době, se mění velmi rychle a je to mentálně vyčerpávající. Jsou dny, kdy se snažím, aby to pro mě bylo příjemné, abych si oddychla. Pak je ale samozřejmě období, kdy je člověk neustále ve střehu a přemýšlí, co by měl udělat, jak reagovat na to, co se vlastně děje, jaké to může mít další následky a jaké kroky by měly následovat.

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