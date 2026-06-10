Nobelovu cenu za fyziku získal „lovec“ částic přilétajících ze vzdálených galaxií
Francis Halzen se zasadil o vybudování gigantického přístroje k detekci neutrin, vyvrtaného v ledovci na jižním pólu
Představte si, že ve vědecké komunitě prosadíte myšlenku vybudovat obří detektor na jednom z nejhůře přístupných míst na Zemi - na jižním pólu, kde mohou stavební práce probíhat jen během antarktického léta a veškerý materiál je tam nutné dopravovat skoro přes půl zeměkoule. Patnáct let trvají přípravy, deset let vlastní stavba. Pak přístroj, který k detekci elementárních částic zvaných neutrina využívá kilometr krychlový antarktického ledu, spustíte - a nemáte žádnou jistotu, že něco zaznamená. Vaše pověst je v sázce, panují obavy, že obrovské finanční částky přijdou nazmar. "Mnoho kolegů si myslelo, že nenajdeme vůbec nic," potvrdil médiím letošní laureát Nobelovy ceny za fyziku Francis Halzen z americké Univerzity Wisconsin-Madison.
Pesimisté se však mýlili. Detektor IceCube spuštěný v roce 2011 zaznamenal jen během prvních dvou let činnosti neutrina přilétající z jiných galaxií. Právě to byl jeho účel: zachytit prchavé částice putující k Zemi z velmi vzdáleného kosmu, které na rozdíl od neutrin vznikajících ve Sluneční soustavě letí vesmírem s obrovskými energiemi. A právě za průkopnickou roli ve stavbě detektoru belgicko-americký vědec Halzen cenu v úterý získal.
Záblesky modrého světla
Neutrino je nejstydlivější částice v kosmu - pečlivě se skrývá před kýmkoliv, kdo by ji chtěl pozorovat. Klidně proletí celou zeměkoulí, aniž by interagovala s jediným jejím atomem. Země je pro neutrino téměř stejně průhledná jako vzduchoprázdný prostor. Nehtem na malíčku proletí každou vteřinu 65 miliard neutrin přilétajících z nitra Slunce, kde vznikají při jaderné reakci.
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