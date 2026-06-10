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6. 10. 20264 minuty

O volby v Bosně je stále menší zájem. Dopadnou totiž vždycky skoro stejně

Garrigue: vítězství nacionalistů v balkánské zemi není překvapením. Rekordně nízká účast ale svědčí o rezignaci značné části populace

Magdaléna Fajtová

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Dobrý den, dobro došli.

V Bosně a Hercegovině o víkendu lidé hlasovali ve všeobecných volbách, které dopadly – na pár drobných odchylek – tak jako vždycky. Svou pozici si upevnily nacionalistické strany (každá reprezentující jeden ze tří konstitutivních národů země – Srby, Chorvaty a Bosňáky) na všech úrovních tamního systému. Výjimkou je sociálnědemokratický politik Denis Becirović, který obhájil křeslo jednoho ze tří bosenských prezidentů a jenž byl zvolen Bosňáky. Zbývající dva posty mají znovuzvolená Željka Cvijanović z SNSD, srbské nacionalistické strany Milorada Dodika, a Darijana Filipović z HDZ, partaje volající za chorvatské zájmy v Bosně a Hercegovině. Balkánská země má poprvé v poválečné historii v kolektivním prezidentském orgánu dvě ženy – tyto členky a člen se budou po osmi měsících střídat v čele předsednictví.

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Zmíněný Milorad Dodik, proruský srbský nacionalista, který se mimochodem účastnil nedávného pohřbu válečného zločince Ratka Mladiće v Bělehradě, v těchto volbách kandidovat nesměl – minulý rok byl odsouzen za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu a dostal zákaz na šest let vykonávat politické funkce. Je nicméně dále považován za duchovního lídra příznivců SNSD i nacionalistické linie v rámci bosenskosrbské politické scény. Dodik za podporu strany, která si udržela moc nejen v prezidentském orgánu, ale také v srbské části Bosny a Hercegoviny, Republice srbské, poděkoval i Donaldu Trumpovi a Vladimiru Putinovi. Prezident Republiky srbské bude zřejmě rovněž zástupce SNSD, Savo Minić.

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