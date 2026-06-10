Fotogalerie6. 10. 2026
Pražský arcibiskup svolal kvůli mravním deliktům v církvi kající pouť
Arcibiskup Stanislav Přibyl svolal na pondělí kající pouť pražské arcidiecéze. Na šestikilometrovou trasu od kostela sv. Jakuba v Hostivici do františkánského kláštera v Hájku u Prahy, kde pouť vyvrcholila mší, se vydaly stovky věřících.
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