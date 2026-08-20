Vlhké sny predátorů vyšité do obrazů
Dominika Vyskočilová proměnila internetový hnus a traumata z dospívání v originální umění
Na výstavě diplomových prací na Akademii výtvarných umění ji letos před prázdninami nešlo přehlédnout. Svou absolventskou práci prezentovala v kašírovaném dívčím pokojíku, kterému vévodil stoleček s počítačem, za nímž byla usazená autorka obrazů rozvěšených kolem po zdech. Barevně bylo všechno laděné do křiklavě růžové, včetně malířčiných šatů a sluchátek s kočičími oušky na její hlavě. Dojem holčičí nevinnosti libující si v estetice japonské anime cosplay scény nicméně ostře kontrastoval s výjevy na obrazech.
Na dílech vytvářených technikou vyšívané malby se totiž daly přečíst výňatky z reálných chatových komunikací. „No co, zasunul bych,“ zněl jeden ze vzkazů, jež od sexuálních predátorů často dostávají dívky, jakou byla donedávna i Dominika Vyskočilová.
„Zpětně mi došlo, že jsem v rámci cosplay zažila spoustu věcí, které jsem zažít neměla,“ vrací se dnes sedmadvacetiletá umělkyně ke svému dospívání. Reflektovala ho nejen v diplomce s názvem Jemný odpor. Aktuálně svou zkušenost předkládá také na výstavě After Dolls, která probíhá do 11. září v pražském Musoleu.
Schovaná za maskou
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu