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Výtvarné umění20. 8. 20269 minut

Vlhké sny predátorů vyšité do obrazů

Dominika Vyskočilová proměnila internetový hnus a traumata z dospívání v originální umění

Jan H. Vitvar

Na výstavě diplomových prací na Akademii výtvarných umění ji letos před prázdninami nešlo přehlédnout. Svou absolventskou práci prezentovala v kašírovaném dívčím pokojíku, kterému vévodil stoleček s počítačem, za nímž byla usazená autorka obrazů rozvěšených kolem po zdech. Barevně bylo všechno laděné do křiklavě růžové, včetně malířčiných šatů a sluchátek s kočičími oušky na její hlavě. Dojem holčičí nevinnosti libující si v estetice japonské anime cosplay scény nicméně ostře kontrastoval s výjevy na obrazech.

Na dílech vytvářených technikou vyšívané malby se totiž daly přečíst výňatky z reálných chatových komunikací. „No co, zasunul bych,“ zněl jeden ze vzkazů, jež od sexuálních predátorů často dostávají dívky, jakou byla donedávna i Dominika Vyskočilová.

„Zpětně mi došlo, že jsem v rámci cosplay zažila spoustu věcí, které jsem zažít neměla,“ vrací se dnes sedmadvacetiletá umělkyně ke svému dospívání. Reflektovala ho nejen v diplomce s názvem Jemný odpor. Aktuálně svou zkušenost předkládá také na výstavě After Dolls, která probíhá do 11. září v pražském Musoleu.

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