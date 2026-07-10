Izrael po 7. říjnu: úspěchy na bojišti dlouhodobé bezpečí země nezvýšily
Premiér Netanjahu nemá plán a vůli přetavit je do politického řešení
„Izrael je silnější než kdykoli dříve,“ zopakoval Benjamin Netanjahu během projevu u příležitosti třetího výročí nejhoršího protižidovského masakru od dob holokaustu. Na jednu stranu má pravdu: židovský stát je navzdory své malé rozloze nepopiratelně nejsilnější vojenskou mocností Blízkého východu. V posledních třech letech zlikvidoval špičky svých hlavních nepřátel – palestinského Hamásu, libanonského Hizballáhu i íránského režimu – a dramaticky oslabil jejich vojenské schopnosti.
Paradoxně však všechny úspěchy na bojišti po 7. říjnu nezvýšily dlouhodobé izraelské bezpečí a vyhlídky, že Blízký východ přestane být mezinárodní rozbuškou a stane se stabilnějším regionem.
Sekání trávy
Jádrem problému je přístup, který je neodmyslitelně spjat právě s Netanjahuem, nejdéle sloužícím premiérem v izraelských dějinách. Zjednodušeně řečeno nevěří v možnost míru s nepřátelskými sousedy. Vnímá židovský stát – jak řekl v narážce na antický vojenský stát – jako „super Spartu“, která je nutně se svými sousedy v permanentní válce.
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