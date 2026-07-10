Havlův duchovní a politický odkaz nemůže být něčí vlastnictví
O nástupnictví unikátního prostoru zvaného Knihovna Václava Havla se hlásí dvě instituce. Terén je zatím značně nepřehledný
Když člověk požádá Michaela Žantovského o vysvětlení, jakým způsobem pečovala Knihovna Václava Havla pod jeho osmiletým vedením o odkaz nejvýznamnějšího Čecha naší doby, přijde e-mailem hustě popsaná osmistránková „závěrečná zpráva výkonného ředitele“, kterou dal Žantovský dohromady při svém odchodu.
Pokud překonáme jistou nechuť k závěrečným zprávám výkonných ředitelů a do materiálu se začteme, vyvstane před námi úctyhodný obraz kulturního, historického, diskusního a vzdělávacího centra uprostřed Prahy. Té Prahy, kde ne zas tak dlouho předtím pořádali estébáci hon na tajné bytové diskuse nebo na lidi se samizdatem ukrytým pod kabátem.
O to víc šokující byla na jaře zpráva, že toto významné centrum končí. Přesněji – že knihovna přišla o hlavní sponzory, značnou část zaměstnanců a po zásahu manželky exprezidenta a držitelky ochranné známky na dvojici slov „Václav Havel“ Dagmar Havlové ztratila i právo na používání jména muže, kvůli němuž – respektive kvůli péči o jeho odkaz – celá instituce vznikla.
Nyní jsme o půl roku dál, tábor pravdy a lásky slaví Havlovy nedožité devadesáté narozeniny, je namístě se ptát, jak vypadá situace kolem knihovny dnes.
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