0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Opět strašně aktuální Havel
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
7. 10. 20262 minuty

Slavte Havla s námi

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

celý tenhle týden si připomínáme nedožité devadesátiny Václava Havla, tak v tom můžeme pokračovat i tady. Ve velkém.

Tak začneme čerstvým číslem, kolega Marek Švehla napsal článek o tom, že Havel už na téhle zeměkouli není, ale jeho svět a jeho přátele stále ještě ano. Jeden z motorů a organizátorů téhle komunity zmizel, jak se jeho přátelům žije dál? Trochu legrační je, že Havlovo jméno je v posledních měsících skloňované hlavně kvůli rozpadu knihovny, kterou založil a která nesla jeho jméno. Její rozklad jsme popsali na jaře, tady ještě najdete aktuální situační zprávu, kdo všechno chce Havlův odkaz takhle institucionálně nést a jak se jim to daří.

↓ INZERCE

A můžeme skočit do archivu. Těch článků je fůra, ale připomenu aspoň některé. Třeba esej Milana Šimečky o tom, k čemu nám Havlovo přemýšlení může být do budoucna. Jestli chcete to přemýšlení vidět v živém přenosu, doporučuji náš rozhovor s exprezidentem z roku 2009. A nebo při rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších zahraničně-politických činů prezidenta Havla, jeho cestě do Spojených států v roce 1990.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články