Slavte Havla s námi
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý tenhle týden si připomínáme nedožité devadesátiny Václava Havla, tak v tom můžeme pokračovat i tady. Ve velkém.
Tak začneme čerstvým číslem, kolega Marek Švehla napsal článek o tom, že Havel už na téhle zeměkouli není, ale jeho svět a jeho přátele stále ještě ano. Jeden z motorů a organizátorů téhle komunity zmizel, jak se jeho přátelům žije dál? Trochu legrační je, že Havlovo jméno je v posledních měsících skloňované hlavně kvůli rozpadu knihovny, kterou založil a která nesla jeho jméno. Její rozklad jsme popsali na jaře, tady ještě najdete aktuální situační zprávu, kdo všechno chce Havlův odkaz takhle institucionálně nést a jak se jim to daří.
A můžeme skočit do archivu. Těch článků je fůra, ale připomenu aspoň některé. Třeba esej Milana Šimečky o tom, k čemu nám Havlovo přemýšlení může být do budoucna. Jestli chcete to přemýšlení vidět v živém přenosu, doporučuji náš rozhovor s exprezidentem z roku 2009. A nebo při rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších zahraničně-politických činů prezidenta Havla, jeho cestě do Spojených států v roce 1990.
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