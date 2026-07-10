Martin Bútora: Tentokrát osobně, o Havlovi
Václav Havel nám chybí, ale svým odkazem je tady s námi, nepochybně
Když jsem viděl a slyšel, jak Bill Clinton blahopřál svému příteli Václavu Havlovi k nedožitým devadesátinám a zahrál mu na saxofon Happy Birthday, začaly se mi vynořovat chvíle, které Václav strávil na Slovensku či které mi ho připomínaly. Energie, euforie, empatie listopadových dní, sakrálnost okamžiků společného zážitku, zrychlený čas, štípání se do lící, jestli je tomu všemu možné uvěřit – to opravdu na Letné k milionovému shromáždění promluvil Václav Havel? A skutečně je prezidentem?
Poprvé jsem se s ním setkal na jaře 1967, přijel jsem do Prahy do Divadla Na zábradlí na jeho hru Vyrozumění a udělal jsem s ním rozhovor do našeho časopisu Echo bratislavských vysokoškoláků. Mladý jednatřicetiletý dramatik byl milý, přátelský, a třiadvacetiletému studentovi ochotně odpovídal na otázky, i na ty tak trochu provokativní – čeho se takovým představením dá dosáhnout v domácí politice, co se změní? Chytilové Sedmikrásky a jeho hry, řekl, mohou přispět k vytvoření takové atmosféry, že už nebude možné stavět hrůzy, jakou byl Stalinův pomník na Letné.
Druhé setkání trvalo déle, odehrálo se na jakési chatě v Karpatech na podzim 1983, byli tam Šimečkovi, Miro Kusý, Jozef Jablonický a zakázaní čeští spisovatelé – Ludvík Vaculík, Eda Kriseová a další. Debatovalo se, jedlo, popíjelo, Milan Šimečka přečetl svůj příspěvek do samizdatového časopisu Obsah, nelíbily se mu antisemitské pasáže v pamětech legendárního Václava Černého, Karel Pecka, který psal o lágrech, kde sám léta strávil, ho hájil, rozproudila se debata o únoru ʻ48. Milan Uhde uhrančivým hlasem přečetl svou novou hru. Mnozí byli zklamáni, že Bohumil Hrabal udělal sebekritiku, ale Ivan Klíma ho obhajoval jako dobrého spisovatele. Úvahy o literatuře byly nespoutaně svobodné, řeči o politických poměrech doma vyznívaly tísnivě, byl to špatný rok. Brežněva vystřídal bývalý šéf KGB Andropov, který kdysi potlačoval maďarské povstání, vysídloval disidenty za hranice, měl důležité slovo při invazi do Afghánistánu. U nás StB zakročila proti františkánům, několik pozavírala. V pražském Paláci kultury bylo Světového shromáždění za mír a život proti jaderné válce, o jaký „mír“ šlo, o tom svědčilo prohlášení naší a sovětské vlády o chystaném rozmístění sovětských raket na našem území, v televizi přinesli reportáž z manifestace ve Veľkém Krtíši. Mír podpořilo i tři sta katolických duchovních z Pacem in terris, sešli se v Banské Bystrici, řečnil jim ministr kultury Miroslav Válek.
Na tom setkání byl i Václav Havel, seděl, poslouchal, a teprve po chvíli se ozval tichým hlasem. Teprve nedávno se vrátil ze čtyřletého věznění. Žasnu, řekl, jak se věci pohnuly za tu dobu, co jsem byl pryč: nestačím číst, tolik nového se napsalo, jsou zde noví lidé, nové iniciativy. Všechno se nám zdálo být zabetonované na léta, neprůstřelné, ale on v takové situaci mluvil o naději. Zažil jsem ho nejen jako filozofa, který o naději psal silné texty, ale také jako člověka, který tu naději uměl šířit. A který také dokázal naslouchat, to platilo pro celou jeho další dráhu.
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