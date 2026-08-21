Rozhovor21. 8. 202612 minut
Pohádkový příběh o zachráněném psu, který zachraňuje lidi
S hasičem a kynologem Jiřím Foistem o misi do Venezuely po ničivém zemětřesení, o důležitosti štěkotu nad sutinami a o odvaze jeho fenky Susi zvané Zuzana
Když jsme před rozhovorem vstupovali tady ve Zbirohu do budovy, kde pracujete a kde sídlí Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, už na schodech jste říkal, že máte práci snů. To člověk neslýchá tak často.
Ono je to ale pravda. V práci se mi spojily dvě věci, které mě baví, hasičina a práce se zvířaty.
Vy jste použil dokonce výraz „hasičinu žeru“. To je ještě o pár stupňů výš než „baví“.
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Táhlo mě to k ní už odmala, vyrůstal jsem v tom. Táta byl profesionální hasič a rodiče chovali sibiřské husky, závodili jsme s nimi v psích spřeženích. To je určitě také důvod, proč mám ke zvířatům hodně blízko. Možná někdy i blíž než k některým lidem, na které člověk může občas ve společnosti narazit. Jsou vlastnosti, které jsou zvířatům cizí.
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