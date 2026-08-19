Ubytovna, kam se podíváš. Co ukazuje plzeňský obchod s chudobou
Zneužívání nejchudších na českém trhu s bydlením dávno není exces. Jde o široce rozšířený byznys, který prohlubuje bytovou krizi i pro střední třídu
Léto 2025. Realitní investor a influencer Libor Váka známý z pořadu televize Nova Jáma lvová pořádá workshop o tom, jak úspěšně investovat do nemovitostí. Sál v pražském paláci Bubenská 1 patřící do portfolia developerské firmy CPI zaplnili do posledního místa muži v bílých košilích. Váka na úvod rekapituluje svůj příběh „kluka z Kadaně“, který z nuly vybudoval milionový byznys a už v šestatřiceti vlastnil 100 bytů. Ve chvíli, kdy vykládá svoji typologii investorů, zasvítí na obrazovkách kromě konzervativců a „flipařů“ i rozverné pojmenování „Dycky Most“. Jde o kategorii pro obchodníky nakupující ve vyloučených lokalitách.
Podle influencera musí mít tento profík silný žaludek. „Polovina z vás by to nedala. Je tam zkrátka horší osazenstvo,“ komentuje „terén“ s tím, že tento byznys se dá provozovat hlavně v Ústeckém, Moravskoslezském nebo Karlovarském kraji. Člověk tu podle něj musí být připraven na nečekané situace, drogy, alkohol, vandalismus – a obecně na „složitější správu“. Výnos ale může očekávat slušný.
Publiku nejspíš bleskne hlavou představa zaneřáděného bytu s neplatičem vařícím doma pervitin (rozšířený druh místních předsudků vůči chudým), zároveň však asi tuší, že každý chudý nájemník se ve skutečnosti vyplatí. Nemá možnost jít jinam a dávkami na bydlení pokryje stabilně i relativně vysoký nájem.
Váka právě popsal metodu snadného výdělku, kterou je obchod s chudobou – a s veřejnými penězi v podobě sociálních dávek. Skupování bytů, jež se za přemrštěné ceny pronajímají nejchudším, je dnes v Česku v některých regionech běžným byznysem. V sociálně vyloučených lokalitách žije zhruba 150 tisíc potenciálních obětí obchodu s chudobou, na ubytovnách bydlí další desítky tisíc.
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