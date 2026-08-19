Konec sázek na druhou světovou. Česko pochopilo, že Oscary jsou i tvrdá strategická hra
A letos do ní vstupuje s trumfy i miliony na kampaň. Vysílá za moře dokumentární festivalový hit o závislosti Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Před několika týdny oznámila Česká filmová a televizní akademie užší výběr filmů, které připadaly v úvahu, že by je letos vyslala za Česko na Oscary, aby usilovaly o nominaci v kategorii nejlepší cizojazyčný snímek. V ní tuzemská kinematografie po revoluci poprvé a naposledy uspěla v roce 1997 s Koljou.
Komukoli, kdo blíže sleduje dění v českém i světovém filmu, bylo jasné, že v komisí předvybrané pětici Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta je jediný smysluplný kandidát – Kdyby se holubi proměnili ve zlato. A akademici také nakonec snímek Pepy Lubojacké zvolili jako českého kandidáta. Podruhé za sebou tak Česko vysílá dokument a podruhé film, který úspěšnou cestu začal na festivalu v Berlíně. Volba přitom vypovídá nejen o kvalitách snímku, ale rovněž o tom, že se definitivně změnil přístup těch, kdo o oscarovém kandidátovi rozhodují.
Oscary už nejsou vnímané s dávkou romantiky jako napůl mytická cena, jejíž vnitřní fungování umí nahlédnout jen pár vyvolených a vítězí v nich ten nejlepší. Součástí šance na možný úspěch – čímž se rozumí už výběr do širších nominací mezi deset filmů – jsou i prestižní festivaly, atraktivní příběh kolem filmu a promyšlená strategie. Oscary jsou také strategickou hrou a Česko ji začíná konečně víc hrát.
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