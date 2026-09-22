Ivan Gabal: Evropa je silná a přitom v problémech. Nadáváním na poměry ji nezachráníme
Unijní byrokrati sami Evropu pohromadě neudrží
Platí všeobecné přesvědčení, že Evropa je vnitřně natolik stabilní, až stagnuje a zaostává. V technologickém vývoji, hospodářské dynamice, porodnosti, obraně a vojenské výkonnosti. Porovnána s USA nebo Čínou, působí Evropa utlumeně, složitě v rozhodování, natož v prioritách, kde to vypadá na víc priorit, než je členských států: Každý pes, jiná ves!
Co na nás tedy vidí Kanada, že má zájem o sblížení? Co ztratila Velká Británie brexitem, že dnes většina Britů považuje odchod z EU za chybu?
Akcelerace USA v technologiích je nesporná. Dnes je žene vojenské soupeření o vývoj umělé inteligence s Čínou. Čína zdatně dotahuje, protože komunistický režim se nezakecá, o strategických otázkách rozhoduje rychle a bez odporu.
Technologické firmy ale ruinují, rukou Donalda Trumpa, kterého podporují, americkou demokracii i soudy a právě nadřazenost práva nad politikou. Amerika přestala být spolehlivý a předvídatelný partner Evropy i motor demokratického světa.
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