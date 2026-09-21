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21. 9. 20265 minut

Věra Jourová: Demokracie čeká na pořádný upgrade a čerstvé hlavy

Čtyři pasti, které čekají na každého, kdo chce znovu získat důvěru lidí

Věra Jourová
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Tyhle řádky píšu těsně po oznámení pravděpodobného vítězství AfD v další německé zemi, v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Jedno je jisté – AfD jede své úspěšné tažení. Její postupné přebírání čím dál většího podílu moci u našeho nejvlivnějšího souseda by nás, Čechy, mělo vést k ostražitosti.

V prvních dvou zemích Německa tedy nyní svou bezpochyby demokratickou volbou posílají voliči vládnout krajně pravicovou nacionalistickou stranu. Bez ohledu na to, jestli AfD sestaví vládu, jde o průlom v poválečném směřování Německa.

Vítězné tažení AfD není izolovaný jev či exces, který je radno podcenit. Evropu čeká silný volební rok 2027 – prezidentské volby ve Francii a parlamentní volby v Polsku, ve Španělsku, v Itálii, na Slovensku nebo v Estonsku (výčet není úplný). V řadě zemí stoupají šance stran směřujících k autokracii, úspěch AfD je pro ně živou vodou. Zaznívají varovné hlasy, že je ohrožena demokracie. 

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