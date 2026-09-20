Pět světových zpráv
Hútíové otevřeli novou frontu války s Íránem
Tato islamistická milice, která drží rozsáhlé oblasti v severním a východním Jemenu, dobyla téměř celou východní část jemenského pobřeží, kolem něhož obchodní lodě a tankery vplouvají do Rudého moře a poté Suezským průplavem dál do Evropy. Na nejužším místě, v průlivu Báb al-Mandab, je moře široké jen dvacet kilometrů a Hútíové obsadili i ostrov ležící uprostřed této úžiny. Jestli tedy Íránské revoluční gardy pomocí dronů dokázaly letos víceméně utěsnit plavbu, zvláště vývoz ropy, skrze Hormuzský průliv, tak Hútíové mohou nyní uzavřít i druhý ústřední uzel energetické mapy Blízkého východu. Dále pak irácká milice, která je stejně jako Hútíové či libanonský Hizballáh součástí proíránského tábora v regionu, dronem zasáhla nejdůležitější saúdský ropovod. Ten vede asi tisíc kilometrů z východu na západ Saúdské Arábie, kde ústí do rafinerií položených u břehů Rudého moře. Cílem tohoto potrubí je obejít závislost na vývozu ropy z přístavů na východě země, a tedy i skrze Hormuzský průliv. Ropná velmoc Saúdská Arábie je tedy v tísni, a světové ceny ropy se proto vyšplhaly na téměř 110 dolarů za barel.
Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti
Pro děti mladší třinácti let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU Kids Act, který představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu o stavu Unie ve Štrasburku šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. „Naše děti dnes přicházejí do styku s nejsofistikovanějšími technologiemi, jaké kdy byly vytvořeny. Technologiemi, které nebyly nikdy vyvinuty s ohledem na jejich blaho,“ uvedla předsedkyně Evropské komise během tiskové konference ve Štrasburku. „Vracíme rodičům kontrolu nad situací tím, že jim poskytujeme nástroje, které jim pomohou vést jejich děti bezpečnějším on-line světem,“ dodala.
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