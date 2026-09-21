Ustojí Friedrich Merz historickou porážku?
Žádný kancléř poválečného Německa nebyl tak neoblíbený. Preference jeho CDU se propadají, ale nástupci se na horký post zatím nehrnou
Po sedmdesát procent existence poválečné Spolkové republiky pocházel její kancléř či kancléřka z řad CDU, tedy křesťanské demokracie. Strana dokázala oslovit obyvatele měst i vesnic, mladé i staré, dělníky i vysokoškoláky. A ještě nikdy v žádných zemských volbách neklesla pod pět procent hlasů, a nevypadla tedy ze zemského sněmu – až do neděle.
Německá politika zažívá historické otřesy a k jednomu právě došlo v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Ve spolkové zemi, kde mimochodem 30 let mívala svůj volební obvod Angela Merkel, se CDU během nočního sčítání hlasů propadla na 4,9 procenta. Pro zajímavost: dosud nejhorším výsledkem strany byl v roce 1951 zisk 9,1 procenta ve volbách v Brémách, které jsou městskou spolkovou zemí.
Bylo to nečekané vyvrcholení série porážek v zemských volbách, kdy se před dvěma týdny v Sasku-Anhaltsku propadli křesťanští demokraté ve srovnání s minulými volbami před pěti lety o šokujících 20 procentních bodů (ze 37 na 17) a zároveň v neděli v Berlíně klesli ve stejném porovnání o devět procentních bodů na 19 procent, což stačilo na druhé místo. Stejně dramatický je propad i na spolkové úrovni. Loni v únoru vyhrála Friedrichem Merzem vedená strana celostátní volby se ziskem 28,5 procenta hlasů – přičemž už to byl historicky nejhorší výsledek. Teď se v průzkumech veřejného mínění propadla pod 20 procent.
Sledujeme bezpochyby historicky největší krizi strany, která utvářela poválečné Německo. A co je nejdůležitější: z propadu středopravicové strany netěží demokratická levice, ale Alternativa pro Německo (AfD). Merz sliboval, že konzervativnější rétorikou a politikou, kterou se v CDU vymezoval proti bývalé kancléřce Angele Merkel, oseká popularitu nacionalistů na polovinu – ale od chvíle tohoto slibu naopak AfD zdvojnásobila podporu na nynějších celostátních 29 procent.
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