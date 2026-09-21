Ján Markoš: Nehaňte mluvčí Národního pochodu za život
Problémy hnutí pro-life leží hlouběji
Fanatička. Zmatená paní. Fundamentalistická slepice ze středověku. Pro-life pokrytec.
Mluvčí slovenského Národního pochodu za život Milena Olšovská byla hostkou podcastu Třicátník. On-line diskutéři na ní následně nenechali suchou nitku. Označení uvedená výše jsou jen malým výběrem z široké palety negativních nálepek, které lze v diskusi najít.
Jako by za ideologickými rozdíly nebylo vidět člověka. Uveďme proto několik skutečností. Milena Olšovská byla do podcastu pozvána, nevtrhla do něj násilím. Stejně se nehrnula ani do pozice mluvčí Národního pochodu za život; podle vlastních slov tuto funkci s manželem přijali až poté, co několik jiných kandidátů odmítlo. Obě tato rozhodnutí si mimochodem žádala značnou dávku osobní odvahy.
Během rozhovoru nebyla agresivní. Naopak téměř dvě hodiny trpělivě a konzistentně vysvětlovala své postoje. Ani stopa po zmatenosti. Ani stopa po fanatickém lesku v očích.
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