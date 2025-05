Reset po brexitu a výhody pro všechny, nebo znovu podřízení Bruselu?

Jak potvrdil jeden z diplomatů EU stanici BBC, několik posledních let se politici i úředníci báli cokoli na vztazích měnit. Vše zahrnovalo „příliš mnoho politiky“ s obavami, že by se to mohlo „pokazit“. Až do uzavření rámcové dohody z Windsoru v roce 2023 se Londýn a Brusel utápěly ve vleklém sporu o obchodním ujednání pro Severní Irsko, které jako jediná země Spojeného království sdílí pozemní hranici s členskou zemí EU – s Irskem.