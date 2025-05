Boris Johnson: Vrátit Británii do EU? Nikdy! To dřív zamrzne peklo

Je to teď hodně rušný čas. Vedeme tenhle rozhovor v týdnu, kterému předcházela schůzka prezidenta Zelenského se spojenci v Kyjevě, odkud s podporou Donalda Trumpa vyzvali Putina k okamžitému třicetidennímu příměří na souši, ve vzduchu a na vodě a Putin místo toho přišel s tím, že by mohly začít přímé rozhovory o válce mezi Ukrajinci a Rusy v Turecku. Tam však nepřijel. Příměří nechal stranou. Američané mezitím řekli, že mají na Rusko připravené masivní sankce, velmi přísné sekundární sankce na kohokoli, kdo obchoduje s ruskou ropou a zemním plynem. Dal je dohromady senátor Lindsey Graham, který má k prezidentu Trumpovi blízko. Dosud ale nebyly spuštěny, Putin hraje o čas a my zase přešlapujeme, místo abychom na ruského prezidenta vyvíjeli větší tlak, rozmrazili na Západě ruské peníze a dali je Ukrajincům. Jde o to nepodlehnout Putinově logice, že s námi zobchoduje, co potřebuje. Z toho mám skutečnou úzkost.