A kde budou bydlet mladí?

Nejčastějším argumentem, který politici opakují, je fakt, že se v Praze málo staví – a proto jsou byty drahé. Pro Respekt to potvrzuje i současná zástupkyně primátora za ODS Alexandra Udženija, která má sociální a bytovou politiku na starosti. Je pravda, že stavět se v Praze a jejím nejbližším okolí musí. Praha je magnetem, který láká nejen svou historií, krásou, kvalitou veřejné dopravy či bezpečím, ale i stabilitou na pracovním trhu a bohatou nabídkou příležitostí. Každý rok se sem přistěhuje jedno malé okresní město, jak ukazují data IPR. Jinou věcí ale je, co se staví. Na Smíchově například nedávno vyrostl komplex malých bytů, které skoupily firmy na krátkodobé pronájmy pro své zaměstnance, další drahé byty v Praze místo rodinám okamžitě připadnou investorům. Byty znamenají už mnoho let jistotu růstu, a to se nemění. „Lidé se v Česku konečně začali učit, že mohou své peníze investovat i jinak než do cihel. A vtom přišel Donald Trump, zamával s akciovými trhy, a všichni se zase budou vracet k nemovitostem,“ odhaduje Boháč.