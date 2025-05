Putinův stín zahalil jednání ministrů NATO. Jako facka do tváře, kritizují ruskou „mírovou“ delegaci Estonci

Putin místo sebe do Istanbulu vyslal delegaci vedenou Vladimirem Medinským, mužem, který vedl vyjednávání v roce 2022, kdy Rusko krátce po plošném útoku na Ukrajinu představilo své podmínky pro zastavení bojů: zákaz jakýchkoli spojeneckých bezpečnostních paktů napadené země a slib, že se Západ nebude nijak podílet na její poválečné obnově. To Kyjev tehdy i dnes zcela odmítá. „Poslat takového ultranacionalistu vyjednávat, je jako facka do tváře Ukrajině i nám všem,“ hodnotil Putinův výběr náhradního vyjednavače estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.