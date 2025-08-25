0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Psychologická poradna25. 8. 20253 minuty

Konečně si po rozvodu užívám sex, ale moje dospělé děti s tím mají problém

Jak si s nimi nezkazit vztah?

Beáta Obradovičová, Denník N

Je mi 53 let a před rokem jsem se rozvedla po dlouhém a ne příliš šťastném manželství. Dlouhá léta jsem byla tou zodpovědnou – starala jsem se o domácnost, děti, fungovala v práci, dělala kompromisy, ustupovala. 

Když se náš vztah rozpadl, bylo to těžké, ale také osvobozující. Po čase jsem si uvědomila, že mám ještě spoustu energie, tužeb a – přiznám to rovnou – i chuť na sex. Nikdy předtím jsem si ho pořádně neužila, až teď. Poprvé v životě se cítím jako žena, která může svobodně projevovat své touhy.  

Začala jsem se setkávat s muži zejména přes on-line seznamky. Nejsem naivní, dávám si pozor, jsem opatrná – ale zároveň se těším z flirtu, doteků, blízkosti. Mám pocit, že konečně opravdu žiju.

↓ INZERCE

 A teď k tomu, co mě trápí: moje dospělé děti (25 a 28 let) s tím mají problém. Říkají, že bych měla být opatrnější, že je to nebezpečné, že se nehodí, abych na „stará kolena“ randila na internetu. Dokonce i některé kamarádky mi daly najevo, že jsem tak trochu „utržená ze řetězu“, že se chovám jako puberťačka. Prý dělám ostudu sobě i rodině.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články