Konečně si po rozvodu užívám sex, ale moje dospělé děti s tím mají problém
Jak si s nimi nezkazit vztah?
Je mi 53 let a před rokem jsem se rozvedla po dlouhém a ne příliš šťastném manželství. Dlouhá léta jsem byla tou zodpovědnou – starala jsem se o domácnost, děti, fungovala v práci, dělala kompromisy, ustupovala.
Když se náš vztah rozpadl, bylo to těžké, ale také osvobozující. Po čase jsem si uvědomila, že mám ještě spoustu energie, tužeb a – přiznám to rovnou – i chuť na sex. Nikdy předtím jsem si ho pořádně neužila, až teď. Poprvé v životě se cítím jako žena, která může svobodně projevovat své touhy.
Začala jsem se setkávat s muži zejména přes on-line seznamky. Nejsem naivní, dávám si pozor, jsem opatrná – ale zároveň se těším z flirtu, doteků, blízkosti. Mám pocit, že konečně opravdu žiju.
A teď k tomu, co mě trápí: moje dospělé děti (25 a 28 let) s tím mají problém. Říkají, že bych měla být opatrnější, že je to nebezpečné, že se nehodí, abych na „stará kolena“ randila na internetu. Dokonce i některé kamarádky mi daly najevo, že jsem tak trochu „utržená ze řetězu“, že se chovám jako puberťačka. Prý dělám ostudu sobě i rodině.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu