Ranní postřeh Viktora Janiše: Plavba naslepo
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
„Lidé v této zemi mají expertů plné zuby,“ prohlásil britský konzervativní politik Michael Gove v televizi během kampaně za odchod Velké Británie z EU. „Lidí z organizací s akronymy, kteří údajně vědí, co je pro nás nejlepší – a pořád se mýlí.“ Gove měl na mysli experty z Bank of England, OECD, MMF, novináře z Financi,al Times, kteří všichni svorně tvrdili, že Brexit Británii výrazně ekonomicky poškodí.
Bezmála deset let poté můžeme myslím konstatovat, že experti měli pravdu, že Brexit stojí Brity každý rok ekvivalent čtyř procent HDP, tedy 100 miliard liber. Padesát šest procent Britů by se dnes rádo vrátilo do EU, ale už je pozdě, v této generaci už tu možnost mít nebudou.
Něco podobného můžeme sledovat v přímém přenosu z Bílého domu. Prezident Trump se cíleně zbavil všech odborníků, kteří by měli jakoukoli hlubší znalost Ruska či Ukrajiny. Z Národní bezpečnostní rady (NSC), která od roku 1947 zásadně ovlivňuje zahraniční politiku USA, nechal vyházet přes polovinu analytiků. Není to žádné velké překvapení, protože Trump si už od roku 2017 myslí, že NSC, dozajista napojená na „hluboký stát“, sabotovala jeho politiku.
Zároveň Tulsi Gabbard, konspirační teoretička, která dozírá na tajné služby, provedla čistku v bezpečnostních službách. Třicet sedm zpravodajců přišlo o bezpečnostní prověrku a letěli zejména ti, kteří měli něco společného s bojem proti ruským vlivovým operacím. A zúčastnili se tedy v roce 2016 i vyšetřování ruského vlivu na volební kampaň, který měl napomoci Trumpovi ke zvolení.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu