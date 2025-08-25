Zájem o korespondenční volbu je překvapivě nízký. Naděje vlády ani obavy opozice se tak nejspíš nenaplní
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Za 39 dní se v Česku otevřou hlasovací místnosti a začnou volby do Poslanecké sněmovny. V těch je letos jedna novinka, korespondenční volba. Lhůta pro zápis již vypršela a podle údajů ministerstva zahraničí se k ní přihlásilo 24 206 lidí. To je asi čtvrtina toho, s čím vládní koalice, která korespondenční volbu prosadila, počítala. „Mělo to být nějaké ulehčení, ale v nějakém ohledu jde výsledek proti tomuto argumentu. S volbami to nemá moc šanci něco udělat. Pokud by to mělo s něčím zahýbat, třeba že někomu připadnou dva nebo tři mandáty navíc, muselo by to být podstatně víc krajanů," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. Proč kampaň ke korespondenční volbě nezafungovala? Byla ze strany státu dostatečná? A jak mají lidé, kteří chtějí korespondenční volbu využít, dál postupovat?
