Němcová tvrdě odmítla koalici s ANO, Konečná zase pomoc Ukrajině. Nebývale ostrá debata mezi političkami, při níž létala vzduchem knížka

Koalice Spolu v týdnu svoji kampaň již zahájila, hnutí ANO plánuje naplno začít až v září, nyní se „pouze setkávají s voliči“. Přesto ani jedna strana zatím nezveřejnila svůj volební program. Moderátorku proto zajímalo, kdy to udělají a jak mají voliči do té doby porovnávat, co jim jednotlivá uskupení slibují. „Lidé se rozhodují zpravidla těsně před volbami, proto náš program plánujeme zveřejnit až 4. září,“ vysvětlila Schillerová a dodala, že voliči si mohou snadno srovnat, jak v posledních čtyřech letech vládla pětikoalice a jak v minulosti vládlo hnutí ANO. Skopeček souhlasil, ale samozřejmě s opačnými znaménky.