Přes Česko přešla studená fronta, vrcholky Krkonoš a Jeseníků pokryl sníh. Na pravidelné pietní připomínce zdejších obětí nacismu Terezínská tryzna v Terezíně hráli Vídeňští filharmonikové. Prezident republiky Petr Pavel stanovil termín letošních parlamentních voleb na 3. a 4. října. Teď není čas váhat, je čas na odvahu a odpovědnost. Teď jde o všechno, odstartoval premiér Petr Fiala předvolební turné současné vládní koalice Spolu. Na vrchol starobylé kašny Parnas uprostřed Zelného trhu v Brně se vrátila socha Evropy. Ruský vůdce Vladimir Putin odmítl svůj vlastní návrh na přímé rozhovory o míru s Ukrajinou a nepřijel do Istanbulu, kde na něj z toho důvodu čekal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Noviny přinesly zprávu, že Velká Británie chystá opatření pro případný přímý vojenský útok Ruska a aktualizovala za tím účelem tajný „plán obrany vlasti“ určující strategii pro první dny po nepřátelském úderu konvenčními raketami, jadernými hlavicemi nebo kybernetickými útoky. Přibylo nakažených lymeskou borreliózou. Česko patří ve střední a východní Evropě k zemím, v nichž by v případě zahraničního útoku nejvíce obyvatel bránilo svou vlast, odhalil mezinárodní průzkum nevládní organizace Globsec: 81 procent oproti slovenským 49. Upozorňuji vás, že jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice, vzkázal ministr zahraničí Jan Lipavský šéfovi ruského vyšetřovacího výboru Alexandru Bastrykinovi v reakci na jeho rozkaz, aby se ruské bezpečnostní složky vložily do vyšetřování nedávného incidentu v Havlíčkových sadech v Teplicích, kde zatím neznámí pachatelé srazili z podstavce pomník sovětského vojáka; případem se od začátku zabývá česká policie a ruskou snahu nárokovat si policejní pravomoci na českém území Lipavský označil za „hrubé vměšování do vnitřních záležitostí Česka“. V rezervaci Vývěry Punkvy v Moravském krasu zaútočil výr velký na jedno ze tří tamních hnízd sokolů stěhovavých, a kromě čtyř mláďat zabil i jejich statečně bojující matku. Mně se to strašně vzedmulo, měla jsem úplně prodřenou kůži a začala jsem mít problémy s očima, byla jsem rok na neschopence, dělaly se mi i nekrózy, rozpadl by se mi obličej, citovaly sdělovací prostředky z výpovědi ženy, která podstoupila „omlazovací kúru“ vstřikováním výplňového materiálu jménem metakryl pod vrásčitou kůži, ale když jí nevhodná látka pod kůží zhrudkovatěla a vážně poškodila tvář, musela si ji nechat z tkáně vyškrabat a podstoupit kompletní rekonstrukci obličeje; teď spolu se skupinou sedmi podobně postižených lidí žaluje stát, že používání metakrylu včas nezakázal. U Málkova na Chomutovsku bylo uvedeno do provozu dispečerské centrum pro řízení fotovoltaických a větrných elektráren skupiny ČEZ. Čtvrtina českého území je zasažena nejhorším, extrémním suchem a třetina je na tom jen o jeden stupínek lépe, upozornili veřejnost odborníci z projektu InterSucho s tím, že výhled zatím nedává žádnou šanci na zlepšení. Ještě nikdy nebyly předpovědi tak agresivní, komentoval meteorolog Jan Schenk ze společnosti Weather.com předpověď svých kolegů, podle které čeká Německo a jeho východní sousedy včetně Česka „horké léto století“, kdy budou teploty od června do konce srpna na celé dny nebo i týdny překračovat 40 stupňů Celsia. Nad polem u Litomyšle se proháněl prašný vír zvaný rarášek.