Česká vláda se stále vyhýbá odpovědi, jestli se přidá ke kritice Izraele kvůli Gaze

Když prezident Petr Pavel prohlásil, že by si Česko mohlo dovolit kritizovat Izrael kvůli situaci v Pásmu Gazy, vzbudil tím velký zájem. Ten ještě posílil, když s tímto tvrzením na schůzce nejvyšších ústavních činitelů souhlasil i premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník). Co přesně to ale znamená a kdy se Česko připojí k dalším evropským státům a začne kritizovat současnou válečnou strategii Izraele?