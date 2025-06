O Rusku se často dozvíte víc mimo něj než uvnitř, říká novinářka pronásledovaná Kremlem za odhalení sítě Putinových oligarchů

Bylo to velmi odlišné od současného života v Rusku. Opouštěla jsem tu zemi v roce 2014, což bylo těsně po anexi Krymu, těsně po sestřelení civilního letadla malajsijských aerolinek s 298 lidmi na palubě proruskými separatisty. Tedy ještě před tím, než se atmosféra úplně změnila. Dříve to bylo pro novináře velmi otevřené a měla jsem tu čest setkat se se všemi ruskými miliardáři a vládními úředníky. V té době jsem pracovala pro deník Financial Times a chtěla jsem čtenářům zprostředkovat jejich pohled na svět, často zcela odlišný od našeho. Byla to tedy skvělá doba, kdy jsem měla opravdu přístup k různým ruským lidem. Teď je to úplně jiné, protože i když jen nazvete válku válkou, můžete čelit 16 letům vězení.

Zmínila jste svou knihu Putinovi lidé: Jak si KGB vzala zpět Rusko a pak se pustila do Západu (Putinʼs People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West), jež nakonec vyšla až v roce 2020. A vyvolala obrovskou vlnu nevole u lidí, o kterých v ní píšete. Podali na vás mnoho žalob. Jaké to pro vás bylo?