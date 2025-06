Fialova reakce byla naprosto chybná. Ale na demisi celé vlády bitcoinová kauza není

Sněmovna se ve čtvrtek ráno sešla na mimořádné schůzi týkající se bitcoinové kauzy ministerstva spravedlnosti, kvůli které podal Pavel Blažek z ODS demisi, přestože opakuje, že se trestné činnosti nedopustil. Během celého dne se u řečnického pultu střídali vládní poslanci, kteří zdůrazňovali, že jde o pochybení jednotlivce, s opozicí, podle které jde o selhání celé vlády. Hnutí ANO a SPD například požadují demisi celého kabinetu. Jeho šéf podle Marka Švehly sice jasně pochybil, na konec vlády to ale podle něj, zvlášť čtyři měsíce před sněmovními volbami, není: „Je to odpovědnost toho jednoho ministra. Ta událost nezakládá důvod, aby odešla celá vláda. Jiná věc je, jaký to bude mít efekt na volby, nepochybuju, že velký. Chybu tady ale udělalo víc lidí, včetně ministra financí, který se měl o celou věc mnohem víc zajímat. A odhadnout to měl i Fiala, který měl líp odhadnout svoji reakci, ta byla chybná," říká ve Výtahu Respektu. Co zaznívalo na mimořádném jednání dolní komory? Jak se od začátku předseda vlády ke kauze staví? A mohla by se koalice Spolu do voleb ještě očistit, nebo tím jasně nahrává opozičnímu hnutí ANO?