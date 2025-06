Ranní postřeh Martina Bútory: Kdo pomohl Karolovi Nawrockému vyhrát volby

Dodatečně se ozývají hlasy příznivců obou kandidátů, které do jisté míry pojmenovávají, o co ve volebním klání šlo. Rafałovi Trzaskowskému vyslovují úctu za vynaložené úsilí vzdělaného a zkušeného muže dialogu, na něhož není země mentálně připravena. Navzdory prohře, která je „velkou škodou pro Polsko“, mu gratulují jako prvotřídnímu moudrému člověku, jenž má absolutně všechny kompetence, jaké by prezident měl mít, a v očích poloviny národa i takovým kandidátem byl. Nawrockého podporovatelé se vyslovovali jadrněji. Na webu kolovalo video s jeho voličkou, jíž velmi vyhovuje, že „budeme mít prezidenta, který v případě potřeby ví, jak udeřit pěstí do tváře“.