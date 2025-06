Vy dobře víte, jak genderová ideologie souvisí s kluky převlečenými do sukní

Poslední dny byly bohaté na pozoruhodné výroky a události, které by si zasloužily místo v aktuálním newsletteru (pozdně noční tweetový souboj Musk vs Trump), ale nakonec jsem vybrala jednu domácí. Jak zkraje týdne informovala média, senátora a starostu Vsetína Jiřího Čunka znepokojila akce plánovaná žáky a žákyněmi Základní školy Ohrada na konec školního roku. Pod názvem Kluk v sukni, holka v saku měli - nikoliv překvapivě - kluci přijít do školy v sukni a holky v saku, případně v jiném typu oblečení stereotypně označovaném jako chlapecké a dívčí.