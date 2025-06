Piráti: Nelze volat po konci ministra Stanjury a po volbách s ním sedět ve vládě

Piráti svou kritiku druhého muže občanských demokratů myslí vážně – a bitcoinová kauza tak snižuje povolební koaliční potenciál ODS. Vyhlídky na obhajobu pozic současné vlády z pohledu volebních preferencí nevypadají příznivě. Ale i v případě, že by volby umožňovaly možné koalici Spolu, STAN a Pirátů poskládat většinu ve sněmovně jako na začátku minulého volebního období, nebylo by to právě kvůli bitcoinové kauze jednoduché. To potvrzuje první místopředseda Pirátů Martin Šmída, se kterým Respekt mluvil.