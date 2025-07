První mládě mamuta by se mělo narodit už za tři roky

Vlčata narozená loni na podzim a letos v zimě se zatím jeví jako zdravá a chovají se skutečně jako vlci; jsou plachá a straní se lidí. Zároveň jsou s největší pravděpodobností odsouzena strávit osamělý život v uzavřeném výběhu. I kdyby je vědci nechali rozmnožovat, jde o geneticky modifikované organismy, jejichž vypuštění do volné přírody si lze v dohledné době představit jen stěží. Nikdo nedokáže nahlédnout, jaké škody by pravlk mohl v přírodě napáchat a jak by jeho geny pozměnily vlčí populaci, kdyby se začal se současnými vlky křížit.