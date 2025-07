Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Zápasíme s e-shopem na dálniční známky a jdeme stavět jadernou elektrárnu

Rozčilovat se nad tou pomalostí je samozřejmě směšné. Samotný fakt, že jsem si mohl obě průkazky koupit z mobilního telefonu platební kartou, a tohle samotné trvalo zhruba patnáct vteřin, je neuvěřitelný. Že pak musím na aktivaci čekat řádově minuty, je nicotné. Nebo bylo by. To Maďarsko a Slovensko mi nejdou z hlavy. Nejsou to žádní středoevropští premianti nebo třeba v maďarském případě extra efektivní polodiktatury. Je to přesně naopak. Česko je lepší stát než tihle sousedé. Takže jsou dvě možnosti.