Výstava týdne: Anna Krištofíková si na nahé tělo navlékla ještě jednu, mnohem odolnější kůži

Na čerstvých autoportrétech má Krištofíková ocelově zbarvenou pokožku. Působí to, jako by si na holé tělo navlékla ještě jednu, mnohem odolnější kůži. Kolem ní se objevují zámky a klíče, přičemž není zřejmé, jestli do sebe pasují a jestli by se to vůbec mělo zkoušet. Na jednom obraze stojí autorka nahá za drátěným plotem, v ruce drží ocelově zbarvenou škrabošku, na jejímž oku dvojice klíčů ukazuje čas 6.07 – čili dobu úsvitu. Na jiném má místo hlavy struhadlo, na dalším policejní želízka přes oči. Jinde si jako Popelka zkouší obout lodičku, stojí přitom na dřevěné podlaze plné suků. Je to konkrétní podlaha, která ji fascinovala v dětství. Úsvit tedy může být pro Annu Křištofíkovou novým začátkem. Nebo taky návratem tam, kde jí kdysi bylo dobře a kde se cítila v bezpečí.