Seriály na červenec: Ženy, které se nebojí být samy sebou

Miranda (iVysílání, 1. 7.) Miranda není novinka. Tři řady britského sitkomu pojmenovaného po jeho autorce a představitelce hlavní role, komičce Mirandě Hart, se vysílaly na BBC mezi léty 2009–2015. Od července je ale celý seriál přístupný na iVysílání České televize. A stojí za to se k němu vrátit, byť ani formát, ani Miranda možná nesplňují současnou představu cool televize. V jistém ohledu je to starosvětský sitkom, v němž se občas nejde pro prdící fór daleko, ale i to je součást jeho kouzla – neobratnost podobná té hrdinčině. Miranda má metr osmdesát, je neohrabaná, lehce zoufalá singl třicátnice, majitelka malého obchodu, které se lepí trapasy na paty, ráda by měla chlapa, ale místo toho má za zády dominantní matku, která ji chce hlavně provdat, a cizí lidé ji až příliš často oslovují „Pane“. V provedení kohokoli jiného by Miranda byla pravděpodobně klišé, ale Hart je jednoduše skvělá komička, která je legrační, i když mlčí. Její načasování i výrazy jsou dokonalé, stejně jako jsou přesně trefené její ironizující, sebeshazující nebo košilaté promluvy do kamery v tradici britského humoru. Navíc se narodila pro fyzickou komedii a v seriálu jí dává volný průběh v gradujících absurdních gazích – padá do čerstvě vykopaných hrobů, chytí se do pojízdného pásu se sushi, na parketu s jejím vyvoleným jí spadne sukně… Na papíře to zní toporně, ale v jejím provedení to tak rozhodně není. V něčem se televizní zábava možná posunula, ale v základě je Miranda nadčasová – jako příběh o ženě, která sice může neustále působit jako roztržitý outsider, navzdory své „nedokonalosti“ však dokáže být sama sebou. A umí si to užít.