Jak Pavel Blažek k miliardě přišel (a my s ním)  

Pavel Blažek a Tomáš Jiřikovský se osobně nikdy neviděli. Teď to ale vypadá, jako by se domluvili a své kroky koordinovali. Přesněji řečeno jako by koordinovali svůj odchod ze scény, jež je svedla dohromady a na které je s neskrývaným údivem sledovalo v posledních deseti dnech celé Česko. Blažek končí jako ministr spravedlnosti a míří do ústraní, Jiřikovský, nedávno ještě neznámý, ale pohádkově bohatý mladík z Břeclavi, se odjel schovat kamsi ho ciziny. Podle sousedů možná do Vietnamu, odkud pochází jeho partnerka.