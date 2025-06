Vodík je budoucnost, která zatím nevychází. Ani technologicky, ani ekonomicky

„Tohle je takový náš typický dům. V Nizozemsku máme osm milionů budov a půlka z nich vypadá takhle,“ říká Arnoud van der Zee, programový manažer projektu Zelená vesnice ve městě Delft ležícím mezi Haagem a Rotterdamem. Ukazuje přitom na jednoduché cihlové dvoupatrové řadové domy s velkými okny a tmavou střechou. „V tom prostředním je vodíkový boiler. Spaluje vodík,“ dodává, jako by bylo naprosto normální ohřívat vodu právě takto. „Samozřejmě nás to stojí strašně moc peněz! Ale jsme tu od toho, abychom testovali, jak a jestli lze zavést vodík do normální domácnosti. A to samozřejmě platí i o finanční náročnosti,“ vysvětluje.