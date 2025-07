Ranní postřeh Martina Bútory: Někdy musí i diplomat mluvit napřímo a jazykem pravdy. Jako teď v Kyjevě

Začátkem července 2016 se v Budapešti uskutečnil LGBT+ festival. Podpořilo ho celkem 31 velvyslanectví. Duhovou vlajku na budově slovenské ambasády dal vyvěsit i velvyslanec Rastislav Káčer. To v oficiální Bratislavě vyvolalo rozhořčené reakce. Tehdejší předseda parlamentu Andrej Danko, šéf Slovenské národní strany, požadoval stažení velvyslance a premiér Robert Fico označil za „nepřijatelný exces“, aby na budově zastupitelstva Slovenské republiky kromě vlajky SR a EU byly vyvěšeny jakékoli jiné vlajky. Podle ambasády to byl však krok, který reflektuje mezinárodněprávní závazky Slovenska. Ministr zahraničí Miroslav Lajčák si Káčera předvolal a upozornil ho, že zastupitelský úřad SR nemůže autonomně rozhodovat o aktivitách s politickým dosahem. Faktem je, že Káčer svůj krok předtím nekonzultoval. Dá se však pochopit proč: ministr Lajčák by se byl pro jistotu zeptal premiéra Fica a vlajka by z okna nevisela.