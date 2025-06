„Naši ministři se nové informace dozvídají z Vinohradské 12.“ Blažkova kauza zaskočila ODS i celou koalici Spolu

O dva dny později je ulice Sněmovní na Malé Straně ze všech přístupových stran uzavřena. Policista u zábran chce vidět novinářský průkaz, u dalších zájemců o vstup kontrolují, že v ulici skutečně bydlí – jinak se do blízkosti sněmovny nebo do jejích vrat dostat nelze. Před zábranami stojí skupina patnácti demonstrantů požadujících konec vlády – napsali si to na papíry, které drží před sebou, a slovo „demisi“ volají i do rachotu bubnu. To je ulice zavřená kvůli nim? „Víceméně ano, může jich přijít víc,“ říká jeden z policistů.