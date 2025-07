Nové informace o tajné akci, která rozhádala českou a slovenskou policii

Jde totiž o to, že podezřelý byl v době rozesílání výhrůžek školám nezletilý, bylo mu 17 let, a ukrajinská policie si vyjasňuje, zda může být za to, co dělal, stíhán. Novinkou také je, že znepokojení českým kolegům zmínil i jeden z členů slovenského týmu, který údajně není nadšený z postupu svých nadřízených, kteří případ předčasně zveřejnili.