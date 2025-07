Je jen otázkou času, kdy bude mít Čína databázi nás všech

Úterní brzké odpoledne bývá v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze velmi rušné. Na parkoviště v krátkých intervalech přijíždějí nová a nová auta, jejichž posádky míří na návštěvy, na vyšetření nebo do práce. Čas od času přes parkoviště projede sanitka, z pavilonu do pavilonu pak přecházejí pacienti, někteří o berlích a v nemocničním županu. Léčí se tu nejen civilisté, ale především vojáci. Docházejí sem také ti, kteří usilují o vstup do armády či jiných bezpečnostních složek. A nejedno jméno z pacientských záznamů patří českému politikovi či političce.