Drak je ve vás. Teenageři z pražské základky vyrazili na tři dny sami do hor

Školáci rozdělení do tří skupin po sedmi až osmi členech vyrazili ve středu ráno autobusem do jižních Čech a pak pěšky do Novohradských hor, kde bez doprovodu dospělých nachodili po předem vybraných stezkách skoro padesát kilometrů, spali ve stanu či pod plachtou, vařili na plynovém vařiči, schovávali se před divočáky a kravami, prchali před včelami a řešili spoustu dalších adrenalinových okamžiků. Do Prahy se v pořádku vrátili v pátek večer a po odpočinkové sobotě vyrazili na závěrečnou etapu do Prokopského údolí.