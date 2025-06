Česko není ateistická země, naopak. Vždyť žijete tak pospolitě

Mělo to být standardní Fulbrightovo stipendium, jakých každoročně probíhají tisíce. Americkému teologovi Rogeru Sneedovi se ale pobyt v Praze, kde přednáší na Husitské teologické fakultě UK, nečekaně prodlouží. Akademik, který se věnuje vztahu rasy či sexuality na jedné straně a náboženství na straně druhé, vážně zvažuje, že už se do Ameriky nevrátí. „Jsem černošský gay, religionista, který bádá a přednáší o oblastech, které Trump a jeho příznivci chtějí už dlouho zlikvidovat,“ vysvětluje Roger Sneed (54), proč by se mohl zařadit mezi proud amerických akademiků stěhujících se do ciziny. Pokud by se rozhodl zůstat v Česku, mohli bychom získat originální pohled na český ateismus, který je podle Sneeda tak trochu mýtus, nebo se seznámit s uměleckým a myšlenkovým směrem zvaným afrofuturismus, který černošskou zkušenost vypráví jako hororové nebo sci-fi příběhy.