Stalin západní delegace v Jaltě odposlouchával. Diplomaté si z toho dělali legraci

Skutečnost, že se konference „velké trojky“, jak tisk nazýval Stalina, Churchilla a Roosevelta, konala v roce 1945 v Jaltě, ukazuje, kdo z těchto tří vůdců měl nejlepší karty. Roosevelt a Churchill by mnohem raději dali přednost setkání ve Středomoří, třeba na Maltě. Stalin však trval na tom, že podle jeho lékařů by pro něj bylo nebezpečné cestovat tak daleko a že by se schůzka měla uskutečnit na Krymu. Druzí dva se podvolili. Tím ovšem Stalin získal kontrolu nad veškerou logistikou, od toho, že jeho tajná policie prověřila okolí Jalty, zda se tam nenacházejí „podezřelé živly“, až po výběr paláců, v nichž ubytoval všechny tři delegace.