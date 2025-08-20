0:00
Astrounat Brázda
Čeští bojovníci za Putina
20. 8. 20254 minuty

Protesty podporují západní síly, které se nás snaží oslabit, ostře na ně odpovím, ohlásil srbský prezident

Čevapi Times: Vučić nehodlá zakročit proti agresivitě policie - Co plánuje (ex) prezident Dodik

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Dobrý den, dobro došli.

V Srbsku došlo v posledním týdnu k řadě vyhrocených pouličních protestů, při kterých se střetávali účastníci protivládních protestů se zástupci provládních skupin a s policií. Ta už zadržela desítky lidí, pravidelně na mnoha místech v Srbsku demonstrace rozhání a proti lidem v ulicích používá dýmovnice nebo slzný plyn. Účastníci protestů pak na některých místech poničili kanceláře vládní strany SNS.

V pondělí policie v Bělehradě rozehnala tisícihlavý protest na podporu dvaadvacetileté aktivistky a studentky politologie Nikoliny Sinđelić. Ta prohlásila, že ji a její kolegy minulý týden zástupci speciálních jednotek odvezli do garáže, brutálně je napadl jejich velitel a jí osobně pak vyhrožoval znásilněním. Ministerstvo vnitra to popírá.

