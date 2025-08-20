Protesty podporují západní síly, které se nás snaží oslabit, ostře na ně odpovím, ohlásil srbský prezident
Čevapi Times: Vučić nehodlá zakročit proti agresivitě policie - Co plánuje (ex) prezident Dodik
V Srbsku došlo v posledním týdnu k řadě vyhrocených pouličních protestů, při kterých se střetávali účastníci protivládních protestů se zástupci provládních skupin a s policií. Ta už zadržela desítky lidí, pravidelně na mnoha místech v Srbsku demonstrace rozhání a proti lidem v ulicích používá dýmovnice nebo slzný plyn. Účastníci protestů pak na některých místech poničili kanceláře vládní strany SNS.
V pondělí policie v Bělehradě rozehnala tisícihlavý protest na podporu dvaadvacetileté aktivistky a studentky politologie Nikoliny Sinđelić. Ta prohlásila, že ji a její kolegy minulý týden zástupci speciálních jednotek odvezli do garáže, brutálně je napadl jejich velitel a jí osobně pak vyhrožoval znásilněním. Ministerstvo vnitra to popírá.
